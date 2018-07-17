Марадона и Лукашенко сегодня проведут встречу

Агент председателя правления брестского "Динамо" Диего Марадоны Матиас Морла рассказал о предстоящей встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Предположительно, на встрече речь пойдет о развитии детского футбола в Белоруссии.

​– Мы очень рады приему, который нам оказали в Бресте. Люди ожидали приезда Диего целый день, – цитирует Морлу by.tribuna.com. - Вчера были на игре брестского "Динамо", а сегодня запланирована встреча Диего с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Произошедшее превзошло наши ожидания. Марадоне не терпится полностью включиться в работы, чтобы отплатить за эту любовь со стороны болельщиков.