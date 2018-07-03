Марадона хочет видеть в брестском "Динамо" Лосано, стоящего 40 миллионов евро

Новый президент брестского "Динамо" Диего Марадона хочет в команде 22-летнего форварда ПСВ и сборной Мексики Ирвинга Лосано.

- Мне понравился Лосано - тот, который выступает за сборную Мексики. Я бы взял его в команду, но многое зависит от бюджета, - цитирует Марадону Onefootball.com. - Мы еще обсудим эту сделку.

Ранее появлялась информация, что ПСВ не расстанется с Лосано меньше чем за 40 миллионов евро.



Лосано на чемпионате мира-2018 провел 4 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.