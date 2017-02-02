Мануэль Пеллегрини: "Не рад ужесточению лимита в Китае"

Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини, сейчас возглавляющий "Хэбэй Чайна Фортун", в интервью "СЭ" поделился мнением о трансферном буме в Китае. По его словам, он доволен нынешним положенме дел, однако лимит на легионеров в этой стране его не устраивает.

– Доволен и даже счастлив тем, как развивается моя карьера в Китае, – сказал чилиец. – Ведь я возглавляю сейчас клуб, который хочет расти и развиваться с каждым последующим годом. Работаю в нем лишь с августа 2016-го, сейчас в Марбелье мы готовимся к новому сезону. И посмотрим, на что окажемся способны в суперлиге.

– Вы одобряете трансферное безумие, которое творится в Китае? Звездным футболистам платят слишком большие деньги, они перебираются туда из Европы уже чуть ли не в расцвете сил. К примеру, из нашего российского чемпионата уехали Халк и Витсель.

– Мое мнение очень простое: сейчас то самое время, когда футбол в Китае развивается быстрыми темпами, становится лучше год за годом. И приезд сильных, важных игроков, в том числе как Халк и Витсель, полезен для лиги. Считаю, что уже в следующем сезоне нас ждет очень интересный и конкурентоспособный чемпионат. Поэтому я поддерживаю эти трансферы.

– Думаете, это реально поможет серьезному развитию футбола на национальном уровне?

– Естественно. Ведь в каждом матче теперь можно увидеть и высокое мастерство, и красивую выдумку. А тренируясь бок о бок с именитыми партнерами, китайские футболисты смогут многое перенять.

– Тем не менее, правительство трансферную лихорадку решило ограничить. В середине января, за полтора месяца до старта нового сезона, лимит на легионеров был ужесточен – в новом чемпионате одновременно на поле вы можете выпустить лишь троих.

– Да, все верно. И, если честно, я не понял, зачем была нужна эта мера. Теперь 40 процентов иностранцев не будут играть. Наверное, федерация попыталась сделать так, чтобы местные игроки получали больше времени на поле. Но я считаю, что и семи китайских футболистов в составе каждой команды было бы более чем достаточно. Посмотрите на лучшие европейские чемпионаты – там в основных составах многих клубов выходят максимум два-три представителя страны. Посмотрим, что будет в новом сезоне. Но я, естественно, не рад ужесточению лимита. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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