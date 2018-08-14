Манджукич завершил карьеру в сборной Хорватии

Хорватский футбольный союз объявил о том, что нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич завершил карьеру за национальную сборную.

– Я всегда предпочитал говорить на поле, а не вне поля, – приводит пресс-служба федерации слова Манджукича. – Поэтому выразить эти слова сложнее, чем обыграть соперника или спринт на 120-й минуте. Тем не менее, я знаю, что настало время сказать это: я ухожу из сборной Хорватии. Серебро чемпионата мира дало мне новую энергию, но оно также сделало это невероятно трудное решение немного легче. Мы осуществили наши мечты, достигли исторического успеха и испытали невероятную поддержку поклонников. Нет более идеального момента для выхода на пенсию.

Манджукич является вторым лучшим бомбардиром сборной Хорватии, уступая Давору Шукеру: форвард забил всего 33 гола в 89 матчах.

Футболист дебютировал в национальной сборной 14 лет назад: в 2007 году в матче против сборной Македонии. Манджукич участвовал в чемпионатах Европы 2012 и 2016, чемпионатах мира 2014 и 2018 годов. В России форвард стал вице-чемпионом мира и отметился курьерзным достижением – стал первым футболистом в истории, которому удалось в финале чемпионата мира поразить как свои, так и чужие ворота.