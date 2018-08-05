"Малатьяспор" вышел на игру в футболках в поддержку Езила: "Нет расизму!"

Игроки "Малатьяспора" вышли на товарищеский матч с "Газишехир Газиантеп" в футболках в поддержку полузащитника "Арсенала" Месута Езила. На майках было написано "Мы с тобой, нет расизму".

Ранее Езил принял решение о завершении карьеры в сборной Германии. Игрок обвинил руководство Немецкого футбольного союза в расизме. Полузащитник до этого попал в скандал с фотографией, на которой он запечатлен с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.