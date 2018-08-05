"Малатьяспор" вышел на игру в футболках в поддержку Езила: "Нет расизму!"

Игроки "Малатьяспора" вышли на товарищеский матч с "Газишехир Газиантеп" в футболках в поддержку полузащитника "Арсенала" Месута Езила. На майках было написано "Мы с тобой, нет расизму".
Ранее Езил принял решение о завершении карьеры в сборной Германии. Игрок обвинил руководство Немецкого футбольного союза в расизме. Полузащитник до этого попал в скандал с фотографией, на которой он запечатлен с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Yeni Malatyaspor'da futbolcular, Gazişehir Gaziantep'le yapılan hazırlık maçının seremonisine Mesut Özil'in fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı. 📸 pic.twitter.com/bauhhzWD6O– Sporx (@sporx) 4 августа 2018 г.