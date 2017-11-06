Макелеле стал главным тренером "Эпена"

Новым главным тренером "Эпена" стал Клод Макелеле, сообщает пресс-служба клуба. Ранее он работал помощником наставника "Суонси" Пола Клемента. 44-летний француз уже возглавлял "Бастию" в 2014 году, но был уволен за неудовлетворительные результаты.
"Эйпен" занимает последнее 16-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, одержав две победы в 14 стартовых матчах сезона.
Herzlich Wilkommen! Bienvenue @ClaudeMakelele!– KAS Eupen (@kas_eupen) 6 ноября 2017 г.
⚫️⚪️🐼#kaseupen #newcoach @Aspire_Academy @JPLeagueFR -> https://t.co/5m4K5zIgqP pic.twitter.com/YhGTIfzjFg