Макелеле стал главным тренером "Эпена"

Новым главным тренером "Эпена" стал Клод Макелеле, сообщает пресс-служба клуба. Ранее он работал помощником наставника "Суонси" Пола Клемента. 44-летний француз уже возглавлял "Бастию" в 2014 году, но был уволен за неудовлетворительные результаты.

"Эйпен" занимает последнее 16-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, одержав две победы в 14 стартовых матчах сезона.