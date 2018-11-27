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Лысцов, перенесший операцию на колене, подарил "Вилле Стюарт" свою футболку

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Российский защитник "Бенфики Б"  Виталий Лысцов подарил римской клинике "Вилла Стюарт" свою игровую футболку. 3 ноября 23-летний игрок был прооперирован в этом медицинском учреждении в связи с травмой передней крестообразной связки колена.

- Спасибо, Виталий Лысцов! Коллекция пополняется, - сообщается в официальном Инстаграме "Виллы Стюарт".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grazie @lystcov_95 La collezione cresce

Публикация от Villa Stuart (@villastuart) 27 Ноя 2018 в 6:44 PST

Лысцов является воспитанником воронежского "Локомотива". Он выступал за такие команды команды, как "Тондела", "Униан Лейрия" и московский "Локомотив". Его контракт с "Бенфикой" рассчитан до 2020 года.

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