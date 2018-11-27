Лысцов, перенесший операцию на колене, подарил "Вилле Стюарт" свою футболку

Российский защитник "Бенфики Б" Виталий Лысцов подарил римской клинике "Вилла Стюарт" свою игровую футболку. 3 ноября 23-летний игрок был прооперирован в этом медицинском учреждении в связи с травмой передней крестообразной связки колена.

- Спасибо, Виталий Лысцов! Коллекция пополняется, - сообщается в официальном Инстаграме "Виллы Стюарт".

Лысцов является воспитанником воронежского "Локомотива". Он выступал за такие команды команды, как "Тондела", "Униан Лейрия" и московский "Локомотив". Его контракт с "Бенфикой" рассчитан до 2020 года.

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