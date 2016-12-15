Лука Модрич: "Видеоповторы в футболе надолго не задержатся"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич после победы над "Америкой" (2:0) в полуфинале клубного чемпионата мира отметил, что недоволен введением видеоповторов. Хорват уверен, что новая технология в футболе ненадолго.

– Видеоповтор – это что-то новое для футбола, – цитирует Football Espana Модрича. – Если честно, мне такое нововведение не нравится, так как оно будет создавать много путаницы. У нас была встреча с арбитрами по поводу видеоповторов, но я не очень внимательно слушал. Я не думаю, что это будет долго продолжаться.