"Лудогорец" шестой год подряд стал чемпионом Болгарии

"Лудогорец" дострочно стал чемпионом Болгарии в сезоне-2016/17. В матче 4-го тура чемпионского раунда первого дивизиона клуб разгромил "Черно Море" (4:0). Это шестое чемпионство подряд для клуба, основанного в 2001 году.

"Лудогорец" вышел в элитный дивизион в 2011 году и в первый же сезон завоевал чемпионский титул. Следующие пять сезонов он повторял свой успех. Больше него титулы в Болгарии завоевывали "Славия" (7), "Левски" (26) и ЦСКА (31).