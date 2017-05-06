12:11 | ФУТБОЛ — Зарубежные

"Лудогорец" шестой год подряд стал чемпионом Болгарии

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"Лудогорец" дострочно стал чемпионом Болгарии в сезоне-2016/17. В матче 4-го тура чемпионского раунда первого дивизиона клуб разгромил "Черно Море" (4:0). Это шестое чемпионство подряд для клуба, основанного в 2001 году.

"Лудогорец" вышел в элитный дивизион в 2011 году и в первый же сезон завоевал чемпионский титул. Следующие пять сезонов он повторял свой успех. Больше него титулы в Болгарии завоевывали "Славия" (7), "Левски" (26) и ЦСКА (31). 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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tranmer

С "Черно Море" они играли еще 1 мая!!! Вчера они обыграли "Локомотив" Пловдив 3:0 и стали чемпионами!

12:26

Свинству Бой!

Вот Лудогорец злой из 4-й корзины и будет рвать а отжаривать свинину в ЛЧ!

12:22