Лучший бомбардир в истории чемпионата Казахстана объявил о завершении карьеры

Полузащитник "Тобола" Нурбол Жумаскалиев объявил о завершении карьеры. 37-летний игрок является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Казахстана (160 голов).

Жумаскалиев - первый игрок, сыгравший 500 матчей в чемпионате Казахстана. Он также является автором победного гола в матче против Сербии - дебютном для Казахстана под эгидой УЕФА.

Лучший бомбардир в истории

чемпионата Казахстана (160 голов) Нурбол Жумаскалиев объявил о

завершении карьеры ⚽️❌



✔️ Первый игрок, сыгравший

500 матчей в чемпионате Казахстана

✔️ Автор победного гола в матче против Сербии - дебютном для Казахстана под эгидой УЕФА pic.twitter.com/hgB5OZyIbF – UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 18 ноября 2018 г.

Жумаскалиев становился чемпионом Казахстана в составе "Тобола" (2010), а также выигрывал Кубок этой страны (2007).

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