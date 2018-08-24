Леонид Слуцкий: "Витесс" любит атаковать, матч с АЗ должен быть привлекательным"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий перед матчем чемпионата Голландии против АЗ отметил, что обе команды любят играть в атакующем стиле.

- Мы знаем, что у них много качественных игроков, особенно в атаке. Это большой клуб по меркам Голландии, так что нам предстоит тяжелая игра. С точки зрения стиля игры мы в значительной степени похожи. Любим играть в атакующем стиле, и они тоже. Поэтому я ожидаю открытой игры и привлекательный футбол для публики.

Конечно, вылет из Лиги Европы, дает возможность оставаться в недельном цикле. Надеюсь, сможем этим воспользоваться.