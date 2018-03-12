Леонид Слуцкий подписал двухлетний контракт с "Витессом"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским "Витессом".
Как пишет официальный сайт клуба, соглашение рассчитано на два года и вступает в силу со следующего сезона, подготовкой команды к которому займется российский специалист. 46-летний Слуцкий сменит в должности Хенка Фрейзера, который покинет пост по окончании сезона.
Вместе со Слуцким в "Витессе" будет работать бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский.
Последним местом работы Слуцкого был "Халл", из которого он был уволен по ходу нынешнего сезона. Из английского клуба также ушел и Яровинский, перешедший в "Халл" из ЦСКА вслед за Слуцким.
"Витесс" после 26 туров идет на шестом месте в чемпионате Голландии.
magtix
Алехандрохорс Надоели писаки с завистливым нытьём. Халл после Лёни сольётся в 3 дивизион, а с Леонидом бы остался. С ЦСКА выдавал максимум исходя из их бюджета. Дайте спокойно поработать, потом и скулите. Не нравится, не читайте про Нидерландскую лигу. Плюсую. Одни и те же нытики и вечно завистливо-недовольные всё скулят,скулят, это типа хобби.
16:15
Вопреки
Алехандрохорс.... Не фантазируй, а лучше в таблицу ЧШ посмотри - Халл с 20-го места при Слуцком и временного провала, начал выигрывать во втором круге у клубов, которым Слуцкий сливал, жалуясь на слабый состав, закрепившись на 18 месте, победив в последнем туре "Норвич" (был на 9 месте) 4-3 (!!!)... и при этом НИКТО не ноет. Леня без ГИНЕРА НИЧТО и звать его НИКАК... И о "Витессе", и даже, о "Халле", лишь мечтал бы, если бы не Абрамович с другом армянином. Будь здоров
15:53
shur
Алехандрохорс Не нравится, не читайте про Нидерландскую лигу.______________Золотые слова.
15:51
Алехандрохорс
Надоели писаки с завистливым нытьём. Халл после Лёни сольётся в 3 дивизион, а с Леонидом бы остался. С ЦСКА выдавал максимум исходя из их бюджета. Дайте спокойно поработать, потом и скулите. Не нравится, не читайте про Нидерландскую лигу.
15:36
Don
Вопреки, то ли туркменский барыга, всё сам, всё сам)))
15:30
Вопреки
Как и с Халлом, не отработает и года... Это ему не Россия, где мог договорняки с "Крыльями" гонять, да чемпионства с ЦСКА, в кабинетах Гинера и КО, добывать
15:28
Антиконь .
То пчел разводил, теперь тюльпаны выращивать будет!!!
15:22
Jean4
И Яровинский тоже тут всплыл, вся банда в сборе.
15:19
Slim Taller
Vladimir Semenovich Наверное, эта последняя гастроль тренера-неудачника, ему бы лучше в КВН. 14:56...............................Тут вы ошибаетесь.Лёня Слуцкий - проект многоходовки.Абрамовичу могли дать указание из Кремля.Лёню вывели в свет,обучают языку.Конечная цель - это Челси.Просто так взять и назначить Слуцкого тренером Челси нельзя.Не поймут.Вот и обкатывают его на третьеразрядных командах.
15:12
NOVZODUM NAMREBUG
Руководству и футболёрам ""ВИТАСА"" нужен будет до кучи и психолог, который морально ВСЕХ подготовит для ГАРАНТИРОВАННОГО перехода клуба в низшей по значимости дивизион......
15:10
tagov
#ЛЁНЯВЕРИМ
15:05
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Калобоков ////Так-то это Голландия.
15:05
Vladimir Semenovich
Наверное, эта последняя гастроль тренера-неудачника, ему бы лучше в КВН.
14:56
КолобокКолобков
Очень жаль эту команду...Ну и нас всех жаль. Раньше СЭ насиловал нас чемпионшипом, теперь возьмётся за чемпионат Бельгии...Одно радует-всё это не на долго...
14:53
Slim Taller
Пропал клуб.Не помогут даже деньги Абрамовича.
14:51
Гаттузо Крут!!!!!!#!
И это прекрасно. Теперь кофе-шопы увеличат выручку.
14:50
Levbereg
Вообще удачный контракт. Слуцкий может там нормально отработать.
14:49
shpasic
во сколько это назначение обошлось Абрамовичу?
14:46
Ботаникум
Крутяк!!! После неудачных матчей Лёня будет водить их на "кы-вы-но" с сурдопереводчиком
14:45