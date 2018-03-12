14:39 | Футбол — Зарубежные

Леонид Слуцкий подписал двухлетний контракт с "Витессом"

Леонид СЛУЦКИЙ. Фото AFP
Леонид СЛУЦКИЙ. Фото AFP
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Леонид СЛУЦКИЙ.Европа ждет. Что известно о переходе Слуцкого в "Витесс"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским "Витессом".

Как пишет официальный сайт клуба, соглашение рассчитано на два года и вступает в силу со следующего сезона, подготовкой команды к которому займется российский специалист. 46-летний Слуцкий сменит в должности Хенка Фрейзера, который покинет пост по окончании сезона.

Вместе со Слуцким в "Витессе" будет работать бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский.

Последним местом работы Слуцкого был "Халл", из которого он был уволен по ходу нынешнего сезона. Из английского клуба также ушел и Яровинский, перешедший в "Халл" из ЦСКА вслед за Слуцким.

"Витесс" после 26 туров идет на шестом месте в чемпионате Голландии.

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КОММЕНТАРИИ (19)
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magtix

Алехандрохорс Надоели писаки с завистливым нытьём. Халл после Лёни сольётся в 3 дивизион, а с Леонидом бы остался. С ЦСКА выдавал максимум исходя из их бюджета. Дайте спокойно поработать, потом и скулите. Не нравится, не читайте про Нидерландскую лигу. Плюсую. Одни и те же нытики и вечно завистливо-недовольные всё скулят,скулят, это типа хобби.

16:15

Вопреки

Алехандрохорс.... Не фантазируй, а лучше в таблицу ЧШ посмотри - Халл с 20-го места при Слуцком и временного провала, начал выигрывать во втором круге у клубов, которым Слуцкий сливал, жалуясь на слабый состав, закрепившись на 18 месте, победив в последнем туре "Норвич" (был на 9 месте) 4-3 (!!!)... и при этом НИКТО не ноет. Леня без ГИНЕРА НИЧТО и звать его НИКАК... И о "Витессе", и даже, о "Халле", лишь мечтал бы, если бы не Абрамович с другом армянином. Будь здоров

15:53

shur

Алехандрохорс Не нравится, не читайте про Нидерландскую лигу.______________Золотые слова.

15:51

Алехандрохорс

Надоели писаки с завистливым нытьём. Халл после Лёни сольётся в 3 дивизион, а с Леонидом бы остался. С ЦСКА выдавал максимум исходя из их бюджета. Дайте спокойно поработать, потом и скулите. Не нравится, не читайте про Нидерландскую лигу.

15:36

Don

Вопреки, то ли туркменский барыга, всё сам, всё сам)))

15:30

Вопреки

Как и с Халлом, не отработает и года... Это ему не Россия, где мог договорняки с "Крыльями" гонять, да чемпионства с ЦСКА, в кабинетах Гинера и КО, добывать

15:28

Антиконь .

То пчел разводил, теперь тюльпаны выращивать будет!!!

15:22

Jean4

И Яровинский тоже тут всплыл, вся банда в сборе.

15:19

Slim Taller

Vladimir Semenovich Наверное, эта последняя гастроль тренера-неудачника, ему бы лучше в КВН. 14:56...............................Тут вы ошибаетесь.Лёня Слуцкий - проект многоходовки.Абрамовичу могли дать указание из Кремля.Лёню вывели в свет,обучают языку.Конечная цель - это Челси.Просто так взять и назначить Слуцкого тренером Челси нельзя.Не поймут.Вот и обкатывают его на третьеразрядных командах.

15:12

NOVZODUM NAMREBUG

Руководству и футболёрам ""ВИТАСА"" нужен будет до кучи и психолог, который морально ВСЕХ подготовит для ГАРАНТИРОВАННОГО перехода клуба в низшей по значимости дивизион......

15:10

tagov

#ЛЁНЯВЕРИМ

15:05

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Калобоков ////Так-то это Голландия.

15:05

Vladimir Semenovich

Наверное, эта последняя гастроль тренера-неудачника, ему бы лучше в КВН.

14:56

КолобокКолобков

Очень жаль эту команду...Ну и нас всех жаль. Раньше СЭ насиловал нас чемпионшипом, теперь возьмётся за чемпионат Бельгии...Одно радует-всё это не на долго...

14:53

Slim Taller

Пропал клуб.Не помогут даже деньги Абрамовича.

14:51

Гаттузо Крут!!!!!!#!

И это прекрасно. Теперь кофе-шопы увеличат выручку.

14:50

Levbereg

Вообще удачный контракт. Слуцкий может там нормально отработать.

14:49

shpasic

во сколько это назначение обошлось Абрамовичу?

14:46

Ботаникум

Крутяк!!! После неудачных матчей Лёня будет водить их на "кы-вы-но" с сурдопереводчиком

14:45

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