Леонид Слуцкий подписал двухлетний контракт с "Витессом"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским "Витессом".

Как пишет официальный сайт клуба, соглашение рассчитано на два года и вступает в силу со следующего сезона, подготовкой команды к которому займется российский специалист. 46-летний Слуцкий сменит в должности Хенка Фрейзера, который покинет пост по окончании сезона.

Вместе со Слуцким в "Витессе" будет работать бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский.

Последним местом работы Слуцкого был "Халл", из которого он был уволен по ходу нынешнего сезона. Из английского клуба также ушел и Яровинский, перешедший в "Халл" из ЦСКА вслед за Слуцким.

"Витесс" после 26 туров идет на шестом месте в чемпионате Голландии.