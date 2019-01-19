Леонид Слуцкий поддержал своего игрока, который расплакался

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после матча 18-го тура чемпионата Голландии с "Эксельсиором" (3:2) рассказал, что полузащитник Рихонел Маргарет расплакался.

18-летний игрок, для которого эта встреча стала первой во взрослом футболе, не смог реализовать два момента. Однако, по словам Слуцкого, он все равно герой.

– У Маргарета было два хороших момента, но он их не реализовал, а сейчас плачет в раздевалке, – цитирует Слуцкого telegraaf.nl. – Он мог бы стать сегодня героем матча. Однако для меня все равно герой, потому что сыграл очень хорошо.