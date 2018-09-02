Леонид Слуцкий: "Игроки "Витесса" говорили, что умрут от моих нагрузок"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, как игроки жаловались на его нагрузки.

- На сборах мы тренировались дважды в день. По голландским меркам это слишком много,- сказал специалист в интервью NOS. - Игроки жаловались, что от такого они умрут. Я пообещал им, что если кто-то умрет, то я на следующий день изменю тренировочный план. Почему качаюсь во время матчей? Это реакция на стресс во время игры. Это сложно объяснить.

Также российский тренер рассказал о своих впечатлениях от голландской еды.

- Я пробовал биттербаллены - горячие пирожки. В первый раз мне не понравилось, потому что никто мне не сказал, что они горячие внутри.

После трех матчей в чемпионате Голландии "Витесс" занимает седьмое место с пятью очками.