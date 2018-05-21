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"Легия" стала чемпионом Польши после того, как матч с "Лехом" был прерван из-за беспорядков. Фото, видео


Чемпионом Польши сезона-2017/18 стала "Легия". Это стало известно после вердикта по матчу заключительного тура чемпионата против "Леха".

"Легия" к 82-й минуте вела 2:0, когда матч был прерван из-за беспорядков - на поле выбежали болельщики "Леха". Для того, чтобы завоевать чемпионство, варшавскому клубу надо было не проиграть. В итоге "Леху" было засчитано поражение, и "Легия" в третий раз подряд стала чемпионом.

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