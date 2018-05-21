"Легия" стала чемпионом Польши после того, как матч с "Лехом" был прерван из-за беспорядков. Фото, видео

Чемпионом Польши сезона-2017/18 стала "Легия". Это стало известно после вердикта по матчу заключительного тура чемпионата против "Леха".

Legia Warsaw win Polish Championship in shocking fashion, after match with rivals Lech Poznan abandoned when crowd turned stadium into ‘war zone’ https://t.co/sFgR3g3OR8 pic.twitter.com/eBzJF72EPx – The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 21 мая 2018 г.

"Легия" к 82-й минуте вела 2:0, когда матч был прерван из-за беспорядков - на поле выбежали болельщики "Леха". Для того, чтобы завоевать чемпионство, варшавскому клубу надо было не проиграть. В итоге "Леху" было засчитано поражение, и "Легия" в третий раз подряд стала чемпионом.