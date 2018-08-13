"Легия" подтвердила назначение Са Пинту

Новым главным тренером "Легии" стали Рикарду Са Пинту, сообщает официальный сайт польского клуба. Контракт рассчитан на три года.

45-летний португалец ранее тренировал "Лейрию" (ассистент), "Спортинг", "Црвену Звезду", ОФИ, "Атромитос", и "Стандард".

Ранее пост главного тренера варшавской команды покинул Деан Клафурич. После него и.о. наставника был назначен Александар Вукович.