"Легия" подтвердила назначение Са Пинту

Новым главным тренером "Легии" стали Рикарду Са Пинту, сообщает официальный сайт польского клуба. Контракт рассчитан на три года.
45-летний португалец ранее тренировал "Лейрию" (ассистент), "Спортинг", "Црвену Звезду", ОФИ, "Атромитос", и "Стандард".
Ранее пост главного тренера варшавской команды покинул Деан Клафурич. После него и.о. наставника был назначен Александар Вукович.
Oficjalnie: Ricardo Sa Pinto trenerem Legii Warszawa.– Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) 13 августа 2018 г.
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