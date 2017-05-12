Лавесси забил третий гол в Китае

В матче 9-го тура китайской суперлиги "Гуанчжоу Фули" на своем поле сыграл вничью с "Хэбеем" – 1:1. Оба гола были забиты в последнюю пятиминутку основного времени – отличились Эсекиэль Лавесси и игрок сборной Израиля Эран Захави. Для аргентинца этот мяч стал третьим в чемпионате.

Напомним, что Лавесси входит в десятку самых высокооплачиваемых футболистов мира. Его "Хэбей" занимает пятое место в турнирной таблице. "Гуанчжоу Фули" идет третьим.

Чемпионат Китая

Суперлига

9-й тур

"Гуанчжоу Фули" – "Хэбей" – 1:1 (0:0)

Голы: Лавесси, 86 (0:1). Захави, 87 (1:1).