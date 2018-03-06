00:10 | Футбол — Зарубежные

Лапочкин будет судить матч чемпионата Саудовской Аравии

Сергей ЛАПОЧКИН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сергей ЛАПОЧКИН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Россиянин Сергей Лапочкин назначен главным арбитром на матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Кадисия" - "Аль-Ахли", сообщает referee.ru. Его помощниками станут соотечественники - Валерий Данченко и Максим Гаврилин.

Встреча состоится 9 марта.

Ранее российская судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым отработала игру 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Батин" - "Аль-Кадисия" (3:4).

Дополнительная информация

http://referee.ru/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Сeрый

Еще можно китайскую лигу обслужить: и денег много, и напрягаться не надо. Прям как наши чиновники. Или футболисты.

02:05

PallMall

Принял ислам и сразу в Мекку?

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disss

Могут не только свистка лишить, но и головы!

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