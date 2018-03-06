Лапочкин будет судить матч чемпионата Саудовской Аравии

Россиянин Сергей Лапочкин назначен главным арбитром на матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Кадисия" - "Аль-Ахли", сообщает referee.ru. Его помощниками станут соотечественники - Валерий Данченко и Максим Гаврилин.
Встреча состоится 9 марта.
Ранее российская судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым отработала игру 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Батин" - "Аль-Кадисия" (3:4).
Сeрый
Еще можно китайскую лигу обслужить: и денег много, и напрягаться не надо. Прям как наши чиновники. Или футболисты.
02:05
PallMall
Принял ислам и сразу в Мекку?
00:22
disss
Могут не только свистка лишить, но и головы!
00:14