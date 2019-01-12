Кузен Месси подписал контракт с "Ньюэллс Олд Бойс"

Двоюродный брат капитана "Барселоны" Лионеля Месси Эмануэль Бьянкуччи заключил соглашение с "Ньюэллс Олд Бойс" - клубом, где Лео начинал играть в футбол.

- Эта мечта была со мной всю мою жизнь, и теперь она воплотилась в реальность. Это мечта всей моей семьи, ведь все мы - фанаты "Ньюэллс", - приводит слова Бьянкуччи sport-english.com. - Я всегда следил за командой. В детстве мне часто доводилось ходить на их игры, а когда я был за рубежом, я следил за матчами по Интернету.

30-летний двоюродный брат Месси также, как и звезда "Барселоны" и сборной Аргентины, прошел через академию "Ньюэллс". Он начал карьеру в немецком "Мюнхен 1860" в 2009-м, а затем уехал играть в Южную Америку. Там он выступал за парагвайские "Жирона Индепендьенте", "Рубио Ну", "Хенераль Диас" и "Олимпию", бразильские "Байю", "Васко да Гама" и "Сеару" и перуанский "Мелгар". С последним клубом он выиграл чемпионат страны в 2018 году