"Крузейру" обыграл "Расинг", "Васку да Гама" одолел "Универсидад де Чили"

"Крузейру" на своем поле переиграл "Расинг" в матче групповой стадии Кубка Либертадорес (2:1). В другой встрече "Васку да Гама" взял верх над "Универсидад де Чили" (2:0).
Кубок Либертадорес
Группа 5
"Крузейру" (Бразилия) – "Расинг" (Аргентина) – 2:1 (2:1)
Голы: Тиагу Невес, 3 (1:0). Лукас Силва, 11 (2:0). Сентурион, 28 (2:1).
Белу-Оризонти. Стадион "Минейрао".
"Универсидад де Чили" (Чили) – "Васку да Гама" (Бразилия) – 0:2 (0:1)
Голы: Силва, 15 (0:1). Ягу Пикачу, 82 (0:2).
Сантьяго. Стадион "Хулио Мартинес Праданос".