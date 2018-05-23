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"Крузейру" обыграл "Расинг", "Васку да Гама" одолел "Универсидад де Чили"


"Крузейру" на своем поле переиграл "Расинг" в матче групповой стадии Кубка Либертадорес (2:1). В другой встрече "Васку да Гама" взял верх над "Универсидад де Чили" (2:0).

Кубок Либертадорес

Группа 5

"Крузейру" (Бразилия) – "Расинг" (Аргентина) – 2:1 (2:1)

Голы: Тиагу Невес, 3 (1:0). Лукас Силва, 11 (2:0). Сентурион, 28 (2:1).

Белу-Оризонти. Стадион "Минейрао".

"Универсидад де Чили" (Чили) – "Васку да Гама" (Бразилия) – 0:2 (0:1)

Голы: Силва, 15 (0:1). Ягу Пикачу, 82 (0:2).

Сантьяго. Стадион "Хулио Мартинес Праданос".

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