Краньчар и Бартон - в "старте" "Рейнджерс" на дерби с "Селтиком"

Стали известны составы "Селтика" и "Рейнджерс" на матч 5-го тура чемпионата Шотландии. С первых минут в составе "Рейнджерс" появятся Нико Краньчар и Джоуи Бартон. Напомним, что эта игра станет первой встречей самых титулованых клубов в чемпионате с 2012 года. В том сезоне "Рейнджерс" был за долги переведен в низший дивизион, а в этом году отпраздновал возвращение в элиту.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Селтик": Де Врис, К. Туре, Лустиг, Святченко, Тирни, С. Браун, Биттон, Форрест, Рогич, Синклэйр, Дембеле.

Запасные: Гордон, Макгрегор, Исагирре, Чифтчи, П. Робертс, С. Армстронг, Гамбоа.

"Рейнджерс": Фодеринхэм, Сендерос, Уоллас, Кирнан, Тавернье, Краньчар, Бартон, Уиндэсс, К. Миллер, Гарнер, Маккей.

Запасные: Холлидэй, Ворн, Джилкс, Хилл, Ходсон, О'Хэллоран, Форрестер.