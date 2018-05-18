"Коринтианс" разгромил "Депортиво Лара" в групповом турнире Кубка Либертадорес (7:2). В других встречах "Либертад" и "Атлетико Тукуман" сыграли вничью (0:0), "Пеньяроль" выиграл у "Стронгеста" (2:0), а "Мильонариос" сыграл вничью с "Индепендьенте" (1:1).
Кубок Либертадорес
Группа 3
"Либертад" (Парагвай) – "Атлетико Тукуман" (Аргентина) – 0:0
Удаление: Санчес (А), 39.
"Пеньяроль" (Уругвай) – "Стронгест" (Боливия) – 2:0 (2:0)
Голы: Паласиос, 20 (1:0). Родригес, 37 – с пенальти (2:0).
Удаление: Мартинес (П), 56.
Группа 7
"Мильонариос" (Колумбия) – "Индепендьенте Ав" (Аргентина) – 1:1 (0:0)
Голы: Кадавид, 59 – с пенальти (1:0). Джильотти, 75 (1:1).
"Депортиво Лара" (Венесуэла) – "Коринтианс" (Бразилия) – 2:7 (1:2)
Голы: Жадсон, 11 (0:1). Жадсон, 32 – с пенальти (0:2). Рейес, 45+1 (1:2). Жадсон, 52 (1:3). Сидклей, 70 (1:4). Эрнандес, 77 (2:4). Ромеро, 86 (2:5). Жуниор Дутра, 90+10 (2:6). Жуниор Дутра, 90+11 (2:7).