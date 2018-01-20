Комличенко забил гол в матче с дрезденским "Динамо"

Российский нападающий чешской "Млады Болеслав" Николай Комличенко забил гол в ворота дрезденского "Динамо" в товарищеском матче. "Млада Болеслав" одержала победу со счетом 4:1, а Комличенко провел на поле весь второй тайм.

– Сейчас у нас идет второй подготовительный сбор, – говорит форвард. – Проводим по две тренировки в день, нагрузки высокие, но все терпят, справляются. По этой причине все играли по одному тайму. Игра получилась непростой, проверили себя соперником из второй бундеслиги, у которого амбициозные задачи. Дрезденское "Динамо" отличная команда, спарринг получился что надо. Что касается моего гола, то забил с хорошей подачи, удачно подставил ногу, и вратарю было тяжело среагировать на удар. (Сергей ЕГОРОВ)