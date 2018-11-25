Комличенко рвет чешскую лигу. Второй хет-трик в сезоне!

"Млада Болеслав" разгромила "Сигму" в матче 16-го тура чемпионата Чехии. Хет-трик сделал российский форвард Николай Комличенко. Для 23-летнего нападающего это второй хет-трик в сезоне, ранее он три мяча забил в игре с "Опавой" (6:1) 18 августа.

Комличенко лидирует в чемпионате Чехии с 14 голами в 12 матчах. За всю предыдущую профессиональную карьеру он провел 14 мячей, причем семь из них - в группе "Юг" ПФЛ за "Краснодар-2".

Чемпионат Чехии

Высшая лига

16-й тур

"Сигма" - "Млада Болеслав" - 0:4 (0:1)

Голы: Такас, 12 (0:1). Комличенко, 53 (0:2). Комличенко, 81 (0:3). Комличенко, 85 (0:4).