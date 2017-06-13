"Коло Коло" расторг контракт с бывшим игроком ЦСКА

"Коло Коло" досрочно расторг контракт с полузащитником Марком Гонсалесом. Как сообщает Dalealbo, клуб за это заплатил 32-летнему чилийцу 60 миллионов чилийских песо (около 90 тысяч долларов). В прошедшем сезоне бывший игрок ЦСКА сыграл из-за травм всего 153 минуты и не забил ни одного гола.

– Мы заплатим игроку зарплату за три месяца, – приводит издание слова представителя клуба.

Гонсалес выступал за ЦСКА с 2009 по 2014 год. С армейцами он дважды стал чемпионом России, а также обладателем двух Кубков страны. За команду чилиец провел 69 матчей, забив 10 голов.