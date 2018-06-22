Коку перешел в "Фенербахче", вместо него ПСВ возглавил ван Боммел

ПСВ на своем официальном сайте объявил об уходе главного тренера команды Филлипа Коку. После пяти сезонов у руля ПСВ Коку возглавит "Фенербахче". За пять сезонов в Голландии в качестве тренера Коку выиграл шесть трофеев, включая три чемпионских титула.

В ПСВ Коку сменит другой бывший игрок сборной Голландии Марк ван Боммел. Он заключил контракт на три года. Ван Боммел работал с молодежной командой ПСВ, а сейчас находится на чемпионате мира в тренерском штабе сборной Австралии, который возглавляет Берт ван Марвейк.