Клуб Юры Мовсисяна проиграл "Портленду"

"Реал Солт-Лейк" на выезде уступил "Портленду" (0:1) в матче регулярного чемпионата MLS. Все 90 минут на поле в составе гостей провел нападающий Юра Мовсисян, арендованный у "Спартака". Команда армянского форварда занимает третье место в таблице Западной конференции, на семь очков отставая от лидирующего "Далласа", который сегодня дома уступил "Колорадо" (0:1). Ворота гостей в этой встрече защищал экс-голкипер "Эвертона" Тим Хоуард.

MLS

Регулярный чемпионат

"Портленд" – "Реал Солт-Лейк" – 1:0 (1:0)

"Даллас" – "Колорадо" – 0:1 (0:0)

"Сан-Хосе" – "Сиэтл" – 1:1 (1:0)