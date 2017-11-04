Клуб Витселя победил чемпиона Китая, Халк забил команде Капелло, Тарделли оформил хет-трик

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" победил "Гуанчжоу Эвергранд" в матче заключительного тура чемпионата Китая. Напомним, что "Гуанчжоу" под руководством Луиза Фелипе Сколари в этом сезоне досрочно стал чемпионом страны. В стартовом составе победителей появился экс-хавбек "Зенита" Аксель Витсель.

В другой встрече "Шанхай Шанган" уступил домаа "Цзянсу Сайнти" - 2:3. Экс-форвард "Зенита" Халк забил за хозяев. Напомним, что шанхайцев возглавляет бывший наставник "Зенита" андре Виллаш-Боаш, а "Цзянсу" - экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло.

Из других результатов заключительного тура особое внимание привлекает победа "Шандун Лунэн" над "Хэбэй Илиньшаньчжуан" со счетом 5:4. По хет-трику оформили экс-форвард "Анжи" Диегу Тарделли и аргентинский нападающий Эсекиэль Лавесси. Причем свои третьи голы оба футболиста провели с пенальти уже в добавленное время.

Чемпионат Китая

Суперлига

30-й тур

"Бэйцзин Гоань" - "Чанчунь Ятай" - 1:2 (0:0)

Голы: Маринью, 67 - с пенальти (0:1). Сориано, 75 - с пенальти (1:1). Лон Тань, 90 (1:2).

"Гуанчжоу Эвергранд" - "Тяньцзинь Цюаньцзянь" - 1:2 (0:1)

Голы: Модест, 18 (0:1). Сунь Кэ, 61 (1:1). Фэнь Сяотин, 64 (1:2).

"Ляонин Хувин" - "Шанхай Шэньхуа" - 1:4 (0:2)

Голы: Чжу Цзяньжон, 18 (0:1). Чжу Цзяньжон, 32 (0:2). Ван Хао, 53 (1:2). Гуарин, 75 - с пенальти (1:3). Цао Юньдин, 90 (1:4).

"Тяньцзинь Тэда" - "Хэнань Цзьянье" - 1:0 (1:0)

Гол: Диане, 34.

"Чунцин Лифань" - "Гуанчжоу Фули" - 0:2 (0:1)

Голы: Зехави, 38 (0:1). Юй Тэн, 71 (0:2).

"Шанхай Шанган" - "Цзянсу Сайнти" - 2:3 (1:2)

Голы: Ву Фэньчжунь, 8 (1:0). Тейшейра, 21 (1:1). Ли Ан, 33 (1:2). Халк, 80 (2:2). Муканджо, 86 (2:3).

"Шаньдун Лунэн" - "Хэбэй Илиньшаньчжуан" - 5:4 (2:0)

Голы: Хао Чжуньминь, 15 (1:0). П. Сиссе, 38 (2:0). Лавесси, 49 (2:1). Лавесси, 56 - с пенальти (2:2). Тарделли, 59 (3:2). Дон Сюэшэн, 71 (3:3). Тарделли, 72 (4:3). Лавесси, 90+3 - с пенальти (4:4). Тарделли, 90+5 - с пенальти (5:4).

"Яньбянь" - "Гуйчжоу Чжичэн" - 3:0 (2:0)

Голы: Стив, 15 (1:0). Сюй Жэнь, 31 (2:0). Стив, 67 (3:0).