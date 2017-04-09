Клуб Витселя одержал вторую победу в чемпионате Китая

В матче 4-го тура китайской суперлиги "Тяньцзинь Цюаньцзянь" на своем поле одолел "Яньбань" – 1:0. Единственный гол на счету Ке Суна, которому ассистировал экс-форвард "Милана" Алешандре Пату. Все 90 минут на поле в составе хозяев провел бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель.

Для команды Фабио Каннаваро победа стала второй в сезоне. "Тяньцзинь Цюаньцзянь" поднялся на шестую строчку в таблице. "Яньбань" идет 14-м.

В другом поединке "Ляонинь" на выезде сыграл вничью с "Чанчунь Ятай" (1:1). У хозяев единственный мяч забил Саболч Хусти, также известный по выступлениям за "Зенит". Для его команды набранное очко стало первым в нынешнем сезоне. "Ятай" занимает 15-е место в таблице, "Ляонинь" – восьмое.

Чемпионат Китая

Суперлига

4-й тур

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" – "Яньбань" – 1:0 (0:0)

"Чанчунь Ятай" – "Ляонинь" – 1:1 (0:0)