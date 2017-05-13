Клуб Витселя и Каннаваро проиграл "Гуйчжоу"

В матче 9-го тура китайской суперлиги "Тяньцзинь Цюаньцзянь" на выезде уступил "Гуйчжоу" – 1:2. Дубль оформил экс-форвард "Эвертона" Никица Елавич, у гостей единственный гол на счету Алешандре Пату, известного по выступлениям за "Милан".

Все 90 минут на поле в составе "Тяньцзиня" провел бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель. Подопечные Фабио Каннаваро занимают девятое место в турнирной таблице "Гуйчжоу" поднялся на 11-ю строчку.

В другом поединке "Бэйцзин Гоань" в гостях одолел "Яньбань" – 2:1. Оба гола на счету нападающего сборной Турции Бурака Йылмаза. Его команда поднялась на шестую строчку в таблице. "Яньбань" находится в зоне вылета.

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9-й тур

"Гуйчжоу Чжичэн" – "Тяньцзинь Цюаньцзянь" – 2:1 (1:0)

Голы: Елавич, 15 (1:0). Пату, 80 (1:1). Елавич, 84 (2:1).

"Яньбань" – "Бэйцзин Гоань" – 1:2 (1:1)

Голы: Йылмаз, 28 (0:1). Стив, 32 (1:1). Йылмаз, 53 (1:2).