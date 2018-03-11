Клуб Митрюшкина "Сьон" забил 7 голов "Туну"

"Сьон" разгромил "Тун" в матче 25-го тура чемпионата Швейцарии - 7:2. Отметим, что все семь голов "Сьона" провели разные футболисты.

Напомним, что капитаном и основным вратарем "Сьона" является россиянин Антон Митрюшкин. Однако голкипер не выходил на поле из-за травмы с ноября 2017 года.

"Сьон" благодаря победе ушел с последнего места в таблице и обошел "Тун".

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25-й тур

"Сьон" - "Тун" - 7:2 (3:1)

Голы: Карлитуш, 12 (1:0). Кунья, 26 (2:0). Соргич, 27 (2:1). Адриан, 37 - с пенальти (3:1). Леньяни, 47 (4:1). Шпильманн, 62 (4:2). Касами, 69 (5:2). Ригетти, 77 - в свои ворота (6:2). Шнойвли, 80 (7:2).