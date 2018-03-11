Клуб Капелло проиграл в матче чемпионата Китая

"Цзянсу Сайнти" уступил "Бэйцзин Гоань" в матче 2-го тура чемпионата Китая. Напомним, что "Цзянсу" возглавляет бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло.

"Хэбэй Илиньшаньчжуан" взял верх над "Гуйчжоу Чжичэн". Дубль оформил аргентинец Эсекиэль Лавесси, причем победный мяч он забил на четвертой добавленной минуте.

Чемпионат Китая

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2-й тур

"Гуйчжоу Чжичэн" - "Хэбэй Илиньшаньчжуан" - 2:3 (0:1)

Голы: Чжан Чэндон, 44 (0:1). Ду Вэй, 46 (1:1). Лавесси, 63 (1:2). Чжу Чжэньгюй, 74 (2:2). Лавесси, 90+4 (0:2).

"Хэнань Цзянье" - "Тяньцзинь Тэда" - 1:0 (1:0)

Гол: Орланду Са, 7.

"Цзянсу Сайнти" - "Бэйцзин Гоань" - 1:2 (0:1)

Голы: Вэй Шихао, 22 (0:1). Бакамбу, 62 (0:2). Цзи Сян, 68 (1:2).