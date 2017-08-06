Клуб Халка и Виллаш-Боаша сыграл вничью с командой Витселя

В матче 20-го тура китайской суперлиги "Шанхай Шанган" на своем поле сыграл вничью с "Тяньцзинь Цюаньцзянь" – 0:0. В старте у хозяев вышли экс-игроки "Краснодара" и "Зенита" Одил Ахмедов и Халк. У гостей все 90 минут на поле провел еще один бывший футболист сине-бело-голубых Аксель Витсель.

Напомним, что эти команды недавно встречались в полуфинале Кубка Китая, и тогда шанхайцы сумели пройти дальше по сумме двух матчей (0:3, 4:0). В чемпионате "Шанган" занимает второе место, но его отставание от лидирующего "Гуанчжоу Эвергранд" увеличилось до трех очков. "Цюаньцзянь" идет на третьей строчке.

В другом поединке "Гуанчжоу Фули" дома разгромил "Ляонин" – 4:1. Дубль оформил лучший бомбардир суперлиги Эран Захави. Теперь на счету 30-летнего израильтянина 22 гола в 20 играх турнира. Его команда поднялась на пятую строчку в таблице. "Ляонин" остался 14-м.

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20-й тур

"Шанхай Шанган" – "Тяньцзинь Цюаньцзянь" – 0:0

"Гуанчжоу Фули" – "Ляонин" – 4:1 (3:1)

Голы: Оттесен, 10 (1:0). Захави, 25 (2:0). Мяо, 28 (3:0). Лукимья, 36 (3:1). Захави, 90+5 (4:1).