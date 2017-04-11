Клуб Халка и Виллаш-Боаша проиграл в азиатской ЛЧ, Оскар не забил два пенальти

В матче группового турнира азиатской Лиги чемпионов "Шанхай Шанган" на выезде уступил "Ураве" – 0:1. Экс-форвард "Зенита" Халк не принимал участия в поединке, зато в старте китайской команды вышел бывший полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов.

Их одноклубник Оскар, известный по выступлениям за "Челси", умудрился дважды за встречу не реализовать пенальти. Для команды Андре Виллаш-Боаша это поражение стало первым в нынешнем розыгрыше турнира. "Шанхай Шанган" и "Урава" лидируют в группе F, но первое место по дополнительным показателям занимают японцы.

В группе H "Цзянсу Сунин" на своем поле разгромил "Гамба Осака" – 3:0. По голу забили бывший игрок "Шахтера" Алекс Тейшейра и еще один экс-хавбек "Челси" Рамирес. Китайский клуб возглавляет квартет, где также выступают "Аделаида Юнайтед" и "Чеджу Юнайтед".

Лига чемпионов Азии

Групповой турнир

Группа F

"Урава" (Япония) – "Шанхай Шанган" (Китай) – 1:0 (1:0)

Гол: Рафаэл Силва, 44.

Нереализованные пенальти: Оскар (Ш), 65. Оскар (Ш), 76.

Oscar missed penalty twice...

he should have stayed Chelsea.. pic.twitter.com/TpDEnWNbj3 – Naoya (@AccontEnglish) 11 апреля 2017 г.

"Сидней Уондерерс" (Австралия) – "Сеул" (Корея) – 2:3 (0:2)

Голы: Ли, 4 (0:1). Дамьянович, 42 – с пенальти (0:2). Дамьянович, 71 (0:3). Антонис, 77 (1:3). Скотт, 90+2 (2:3).

Группа H

"Цзянсу Сунин" (Китай) – "Гамба Осака" (Япония) – 3:0 (3:0)

Голы: Алекс Тейшейра, 3 (1:0). Рамирес, 7 (2:0). Хон, 43 (3:0).

"Чеджу Юнайтед" (Корея) – "Аделаида Юнайтед" (Австралия) – 1:3 (1:1)

Голы: Ким, 7 (0:1). Крус, 8 (1:1). Макгоуэн, 49 (1:2). Макгри, 65 (1:3).