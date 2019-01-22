Клуб Георге Хаджи уволил игрока за ставки

Румынский "Вииторул", владельцем и главным тренером которого является экс-полузащитник сборной Румынии Георге Хаджи, расторг контракт с нападающим Михаем Водуцом. Как утверждает AP, 24-летний футболист был уволен из-за пристрастия к ставкам на спорт.

На одном из румынских новостных сайтов появилась информация о том, что подруга Водуца по его просьбе делала ставки на игры "Вииторула". В контракте же прописано, что подобные вещи являются запрещенными.

"Вииторул" занимает 5-е место в чемпионате Румынии, имея в активе 33 очка после 21 тура.

Все о зарубежных чемпионатах - здесь