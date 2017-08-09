Клуб Фабио Капелло пропустил четыре гола от "Гуанчжоу Фули"

В матче 21-го тура китайской суперлиги "Гуанчжоу Фули" на своем поле обыграл "Цзянсу Сунин" – 4:2. Дублем у гостей отметился Роджер Мартинес. У "Фули" один из мячей на счету лучшего бомбардира лиги Эрана Захави. Его команда поднялась на третье место в таблице. "Цзянсу", возглавляемый экс-главным тренером сборной России Фабио Капелло, занимает 13-ю строчку.

В битве аутсайдеров "Яньбань" дома одержал волевую победу над "Тяньцзинь Теда" (3:1). Несмотря на это, хозяевам не удалось покинуть последнее место. "Теда" расположится на строчку выше. "Шанхай Шеньхуа" дома был разгромлен "Гуйчжоу Чжичэн" – 0:3. Дублем отметился Рубен Кастро. Его команда поднялась на девятое место, "Шеньхуа" идет 11-м.

Дубль экс-игрока "Уотфорда" Одиона Игало принес "Чанчунь Ятай" выездную победу над "Хэнанем" (2:0). "Шаньдун Лунэн" в гостях уступил "Чунцин Лифань" (0:1). В старте команды Феликса Магата вышел экс-форвард сборной Италии Грациано Пелле, бывший игрок "Ньюкасла" Паписс Сиссе появился на замену.

Чемпионат Китая

Суперлига

21-й тур

"Гуанчжоу Фули" – "Цзянсу Сунин" – 4:2 (1:1)

"Яньбань" – "Тяньцзинь Теда" – 3:1 (0:1)

"Хэнань" – "Чанчунь Ятай" – 0:2 (0:1)

"Чунцин Лифань" – "Шаньдун Лунэн" – 1:0 (1:0)

"Шанхай Шеньхуа" – "Гуйчжоу Чжичэн" – 0:3 (0:0)