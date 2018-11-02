Клуб Дана Петреску вылетел из китайской суперлиги

"Гуйчжоу Чжичэн" проиграл "Гуанчжоу Фули" в матче 28-го тура чемпионата Китая. Поражение лишило команду Дана Петреску шансов на сохранение места в суперлиге. Бывший главный тренер "Кубани" и "Динамо" принял "Гуйчжоу" в середине нынешнего сезона. Цвета команды в числе прочих защищает бывший форвард сборной Хорватии Никица Елавич.

Чемпионат Китая

Суперлига

28-й тур

"Гуйчжоу Чжичэн" - "Гуанчжоу Фули" - 0:2 (0:2)

Голы: Зехави, 13 (0:1). Лу Линь, 43 (0:2).

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" - "Бэйцзин Гоань" - 0:0

"Шанхай Шэньхуа" - "Хэнань Цзянье" - 0:2 (0:1)

Голы: Ваш Те, 2 (0:1). Ваш Те, 90+2 (0:2).

Незабитый пенальти: Морено (Ш), 74.

"Шаньдун Лунэн" - "Чанчунь Ятай" - 2:0 (2:0)

Голы: Лю Ян, 36 (1:0). Жил, 42 (2:0).