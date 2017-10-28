Клуб бывшего игрока "Динамо" Мисисмовича вышел в суперлигу Китая

"Бэйцзин Женьхэ" вслед за "Далянь Ифан" вышел в суперлигу Китая. Клуб занял второе место в турнирной таблице первой лиги и снова будет играть в элите после двухлетнего перерыва.

Цвета "Бэйцзин Жэньхэ" защищает 35-летний босниец Звездан Мисимович. С 2011 по 2012 год он выступал в московском "Динамо". Также в его карьере были "Бохум", "Вольфсбург" и "Галатасарай". С "Вольфсбургом" он выигрывал чемпионат Германии.

В суперлиге "Далянь Ифань" и "Бэйцзин Жэньхэ" заменят "Яньбьянь Фуньдэ" и "Ляонин Кайсинь", досрочно лишившихся шансов на сохранение места в элите. В "Яньбьяне" выступает бывший футболист "Томи" Никола Петкович.