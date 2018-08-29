Клинт Демпси завершил карьеру

Форвард "Сиэтл Сондерс" Клинт Демпси объявил о завершении карьеры, сообщает официальный сайт клуба.

- После долгих раздумий мы с семьей решили, что сейчас подходящее время, чтобы уйти из футбола, - сказал нападающий. - Хотел бы поблагодарить футболистов, тренеров и работников тех команд, где я играл на протяжении карьеры. Всегда хотел стать профессионалом. Благодарен за то, что у меня это получилось. Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые поддерживали меня на протяжении всей карьеры.

35-летний футболист ранее также выступал за "Нью Инглэнд", "Тоттенхэм", "Фулхэм" и сборную США. В составе "Сиэтла" стал чемпионом MLS и победителем открытого Кубка США, со сборной страны трижды выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ.