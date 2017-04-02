Клайверт признан лучшим игроком матча "Аякс" - "Фейеноорд"

По итогам матча 28-го тура чемпионата Голландии между "Аяксом" и "Фейеноордом" (2:1) лучшим игроком встречи признан полузащитник хозяев Джастин Клайверт, сын известного футболиста Патрика Клайверта.

Отметим, что в этой встрече 17-летний футболист не отметился результативными действиями. Он стал самым молодым участником классики со времен Кларенса Зеедорфа. В текущем сезоне Клайверт провел 10 матчей в чемпионате и забил один мяч.