Кейсуке Хонда возглавил сборную Камбоджи

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда, недавно подписавший контракт с "Мельбурн Виктори", назначен главным тренером и генеральным менеджером сборной Камбоджи, информирутет the-afc.com. Отмечается, что 32-летний японец будет совмещать карьеру игрока с новой должностью.

При этом Хонда будет руководить командой удаленно, направляя свой тренерский штаб через еженедельные видеозвонки. Хонда будет отвечать за выступление команды на чемпионат АСЕАН-2018, в котором принимают участие сборные стран Юго-Восточной Азии.

Последним клубом японца была "Пачука", за которую он играл с 2017 по 2018 год.

За ЦСКА Хонда играл с 2010 по 2013 год. За это время он выиграл чемпионат России, два национальных кубка и один Суперкубок страны. В 127 матчах в составе армейцев он забил 28 мячей.