Кенни Далглиш: "Рейнджерс" не готов к матчу с "Селтиком"

Легенда "Селтика" и "Ливерпуля" Кенни Далглиш перед дерби "Старой фирмы" отметил, что "Рейнджерс" не готов к противостоянию. Встреча в рамках чемпионата Шотландии состоится в субботу в 14.00 по московскому времени.

- Конечно, "Рейнджерс" стал немного лучше, - приводит Goal.com слова Далглиша. - Совсем недавно они пропускали от "Селтика" пять голов. Но, впрочем, не думаю, что они готовы сейчас справится с "кельтами". Брендан Роджерс и его команда оказались непобежденными в прошлом году, пробились в Лигу чемпионов. Но дело не только в тренере, хоть он и проделал фантастическую работу. Синклер пришел, Дембеле остался. У "Селтика" все хорошо.