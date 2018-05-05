"Кайрат" с Аршавиным победил "Жетысу", Чума Анене забил

"Кайрат" выиграл у "Жетысу" в матче чемпионата Казахстана. Счет на 10-й минуте открыл бывший игрок "Амкара" Чума Анене. За "Кайрат" 90 минут отыграл бывший капитан сборной России Андрей Аршавин и экс-защитник "Крыльев Советов" Шелдон Бато.

В чемпионате Казахстана "Кайрат" идет на втором месте, не потерпев ни одного поражения в восьми турах.

Чемпионат Казахстана

Премьер-лига

8-й тур

"Жетысу" - "Кайрат" - 1:3 (0:2)

Голы: Анене, 10 (0:1). Рудосельский, 17 - в свои ворота (0:2). Кожамберды, 46 (1:2). Лунин, 71 (1:3).