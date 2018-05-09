16:16 | Футбол — Зарубежные

"Кайрат" с Аршавиным победил "Ордабасы" и вышел в лидеры чемпионата Казахстана


"Кайрат" обыграл "Ордабасы" в матче чемпионата Казахстана. В составе алматинцев вышли бывший капитан сборной России  Андрей Аршавин, экс-защитник "Крыльев Советов" Шелдон Бато и бывший нападающий "Амкара" Чума Анене.

"Кайрат" лидирует в турнирной таблице с 7 победами и 2 ничьими в 9 играх.

Чемпионат Казахстана

Премьер-лига

9-й тур

"Кайрат" - "Ордабасы" - 2:0 (1:0)

Голы: Изаэл, 18 (1:0). Силвейра, 70 (2:0).

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/kazahstan/highest/2018/

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