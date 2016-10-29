"Кайрат" с Аршавиным и Тимощуком взял серебро чемпионата Казахстана

В матче 32-го тура чемпионата Казахстана "Кайрат" на своем поле разгромил "Окжетпес" – 5:0. Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин отметился результативной передачей на бывшего форварда "Краснодара" Жерара Гоу. Все 90 минут на поле у хозяев провел Анатолий Тимощук, известный по выступлениям за "Зенит", а Аршавин был в итоге заменен на 63-й минуте.

Этот результат гарантировал "Кайрату" серебряные медали чемпионата Казахстана. Первой досрочно стала "Астана", бронзу взял "Иртыш".

Чемпионат Казахстана

32-й тур

"Кайрат" – "Окжетпес" – 5:0 (1:0)