"Кайрат" с Аршавиным и Тимощуком взял серебро чемпионата Казахстана

В матче 32-го тура чемпионата Казахстана "Кайрат" на своем поле разгромил "Окжетпес" – 5:0. Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин отметился результативной передачей на бывшего форварда "Краснодара" Жерара Гоу. Все 90 минут на поле у хозяев провел Анатолий Тимощук, известный по выступлениям за "Зенит", а Аршавин был в итоге заменен на 63-й минуте.
Этот результат гарантировал "Кайрату" серебряные медали чемпионата Казахстана. Первой досрочно стала "Астана", бронзу взял "Иртыш".
Чемпионат Казахстана
32-й тур
"Кайрат" – "Окжетпес" – 5:0 (1:0)
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http://football.sport-express.ru/foreign/kazahstan/highest/2016/