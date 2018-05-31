"Кайрат" с 37-летним Аршавиным вырвал победу у "Актобе" с 37-летним Волковым

"Кайрат" победил "Актобе" в матче 13-го тура чемпионата Казахстана - 3:2. В составе алматинцев все 90 минут отыграл бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, которому накануне исполнилось 37 лет.

Также в стартовом составе "Кайрата" появился экс-форвард "Амкара" Чума Анене, замененный на 41-й минуте.

За "Актобе" полный матч отыграл ровесник Аршавина, еще один россиянин Виталий Волков, который выступал за "Торпедо", "Рубин", "Томь" и "Волгу". Дубль в составе гостей оформил экс-форвард "Кубани" и "Краснодара" игрок сборной Армении Маркос Пиццели.

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13-й тур

"Кайрат" - "Актобе" - 3:2 (1:2)

Голы: Исламхан, 4 (1:0). Пиццелли, 15 (1:1). Пиццелли, 30 (1:2). Иличевич, 77 (2:2). Силвейра, 89 (3:2).