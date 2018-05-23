17:54 | Футбол — Зарубежные

"Кайрат" без Аршавина вышел в полуфинал Кубка Казахстана

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"Кайрат" вышел в 1/2 финала Кубка Казахстана. В четвертьфинальном матче алматинцы в серии пенальти взяли верх над "Ордабасы". Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин не попал в заявку на игру.

В полуфиналы также вышли "Иртыш", карагандинский "Шахтер" и победитель противостояния "Атырау" - "Тобол". Жеребьевка состоится позднее.

Кубок Казахстана 

1/4 финала

"Ордабасы" - "Атырау" - 1:1 (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти - 3:4

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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

имеется в виду, что Нуралы Алип забил победный пенальти в серии.

18:22

shpasic

насчёт, собственно, матча: «Ордабасы» - «Кайрат» - 1:2, голы: Абикен (аг), 53 – Вороговский, 45, Алип (пен). Четвертьфинальный жребий свел шымкентский «Ордабасы» и алматинский «Кайрат» в Кубке Казахстана. Для хозяев победа в кубковом матче была крайне важна, учитывая последние результаты в чемпионате страны. «Кайратовцы» же выставили на матч молодой состав из казахстанцев.

18:19

shpasic

в чемпионате у него в десяти турах 4+5 по системе гол+пас?

18:18

slam555

...............Голову лечи! Кайрат вторым составом в кубке играет.

18:14

Rus_Tam

.......... Андрей Аршавин не попал в заявку на игру....... Где эти ОРУНЫ, которые в СбОРНУЮ его хотели??? Чел даже в основу не проходит, супер СТАР (не путать с звездой)

18:07

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