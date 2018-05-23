"Кайрат" без Аршавина вышел в полуфинал Кубка Казахстана

"Кайрат" вышел в 1/2 финала Кубка Казахстана. В четвертьфинальном матче алматинцы в серии пенальти взяли верх над "Ордабасы". Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин не попал в заявку на игру.
В полуфиналы также вышли "Иртыш", карагандинский "Шахтер" и победитель противостояния "Атырау" - "Тобол". Жеребьевка состоится позднее.
Кубок Казахстана
1/4 финала
"Ордабасы" - "Атырау" - 1:1 (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти - 3:4
shpasic
имеется в виду, что Нуралы Алип забил победный пенальти в серии.
18:22
shpasic
насчёт, собственно, матча: «Ордабасы» - «Кайрат» - 1:2, голы: Абикен (аг), 53 – Вороговский, 45, Алип (пен). Четвертьфинальный жребий свел шымкентский «Ордабасы» и алматинский «Кайрат» в Кубке Казахстана. Для хозяев победа в кубковом матче была крайне важна, учитывая последние результаты в чемпионате страны. «Кайратовцы» же выставили на матч молодой состав из казахстанцев.
18:19
shpasic
в чемпионате у него в десяти турах 4+5 по системе гол+пас?
18:18
slam555
...............Голову лечи! Кайрат вторым составом в кубке играет.
18:14
Rus_Tam
.......... Андрей Аршавин не попал в заявку на игру....... Где эти ОРУНЫ, которые в СбОРНУЮ его хотели??? Чел даже в основу не проходит, супер СТАР (не путать с звездой)
18:07