"Кайрат" без Аршавина вышел в полуфинал Кубка Казахстана

"Кайрат" вышел в 1/2 финала Кубка Казахстана. В четвертьфинальном матче алматинцы в серии пенальти взяли верх над "Ордабасы". Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин не попал в заявку на игру.

В полуфиналы также вышли "Иртыш", карагандинский "Шахтер" и победитель противостояния "Атырау" - "Тобол". Жеребьевка состоится позднее.

Кубок Казахстана

1/4 финала

"Ордабасы" - "Атырау" - 1:1 (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти - 3:4