"Кайрат" без Аршавина проиграл "Кызыл-Жару"

"Кайрат" уступил "Кызыл-Жару" в 23-м туре чемпионата Казахстана. Алматинцы играли без бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина. Форвард получил двухматчевую дисквалификацию за удар соперника. В концовке второго тайма на поле в составе "Кайрата" появился бывший защитник "Крыльев Советов" Сергей Политевич.

Матч не имел турнирного значения для "Кайрата" - клуб досрочно занял второе место в таблице и не изменит позиции до конца сезона.

Чемпионат Казахстана

Премьер-лига

23-й тур

"Кызыл-Жар" - "Кайрат" - 2:1 (1:1)

Голы: Парагулгов, 6 (0:1). Мулдинов, 37 (1:1). Сисей, 81 (2:1).