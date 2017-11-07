Касильяс обошел Месси и Роналду в борьбе за Golden Foot

Голкипер "Порту" Икер Касильяс стал обладателем награды Golden Foot, вручаемой игрокам старше 29 лет за вклад в развитие футбола. 36-летний испанец обошел в борьбе за данную награду Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Мануэля Нойера, Тиагу Силву, Андреа Пирло, Яя Туре, Серхио Рамоса, Арьена Роббена и Луиса Суареса.

Стоит отметить, что данный приз можно выиграть всего лишь один раз в жизни. В прошлом году награда досталась другому голкиперу - Джанлуиджи Буффону, который стал первым вратарем, выигравшим Golden Foot.

Прошлые обладатели приза Golden Foot:

2003 – Роберто Баджо (Италия)

2004 – Павел Недвед (Чехия)

2005 – Андрей Шевченко (Украина)

2006 – Роналдо (Бразилия)

2007 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)

2008 – Роберто Карлос (Бразилия)

2009 – Роналдинью (Бразилия)

2010 – Франческо Тотти (Италия)

2011 – Райан Гиггз (Уэльс)

2012 – Златан Ибрагимович (Швеция)

2013 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)

2014 – Андрес Иньеста (Испания)

2015 - Самюэль Это'О (Камерун)

2016 - Джанлуиджи Буффон (Италия)