Касильяс обошел Месси и Роналду в борьбе за Golden Foot

Голкипер "Порту" Икер Касильяс стал обладателем награды Golden Foot, вручаемой игрокам старше 29 лет за вклад в развитие футбола. 36-летний испанец обошел в борьбе за данную награду Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Мануэля Нойера, Тиагу Силву, Андреа Пирло, Яя Туре, Серхио Рамоса, Арьена Роббена и Луиса Суареса.
Стоит отметить, что данный приз можно выиграть всего лишь один раз в жизни. В прошлом году награда досталась другому голкиперу - Джанлуиджи Буффону, который стал первым вратарем, выигравшим Golden Foot.
Прошлые обладатели приза Golden Foot:
2003 – Роберто Баджо (Италия)
2004 – Павел Недвед (Чехия)
2005 – Андрей Шевченко (Украина)
2006 – Роналдо (Бразилия)
2007 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)
2008 – Роберто Карлос (Бразилия)
2009 – Роналдинью (Бразилия)
2010 – Франческо Тотти (Италия)
2011 – Райан Гиггз (Уэльс)
2012 – Златан Ибрагимович (Швеция)
2013 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
2014 – Андрес Иньеста (Испания)
2015 - Самюэль Это'О (Камерун)
2016 - Джанлуиджи Буффон (Италия)
- Луис Суарес
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Порту
- Икер Касильяс
- Серхио Рамос
- Мануэль Нойер
- Джанлуиджи Буффон
- Андреа Пирло
- Тиагу Силва
- Арьен Роббен
- Яя Туре