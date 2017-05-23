Касильяс может перейти в "Ливерпуль". ФУТБОЛ - Зарубежные. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
09:57 | ФУТБОЛ — Зарубежные

Касильяс может перейти в "Ливерпуль"

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Вратарь "Порту" Икер Касильяс может в межсезонье стать игроком "Ливерпуля", утверждает AS. Контракт с португальским клубом у него заканчивается в июне 2017 года.

Интерес к 36-летнему голкиперу также проявляют турецкие, китайские и катарские клубы. Однако Касильяс отдает предпочтение мерсисайдцам, которые в следующем сезоне будут выступать в Лиге чемпионов.

Вратарь перешел в "Порту" из "Реала" летом 2015 года. В текущем сезоне он провел за клуб 45 матчей во всех турнирах.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Slim Taller

Какой Ливерпуль?! Перейти он может только в турецкие клубы,на новый уровень.

10:43

Смерть сусликам

inspire зачем он Ливеру? второй номер? --------------------------------------- Он сильней бельгийца плюс гигантский опыт в Лиге чемпионов.

10:24

inspire

зачем он Ливеру? второй номер?

10:16